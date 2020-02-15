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وزير الخارجية: على إيران تغيير سلوكها قبل أي محادثات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
وزير الخارجية: على إيران تغيير سلوكها قبل أي محادثات

كل الوطن – الرياض:

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت في مؤتمر ميونيخ للأمن أن المملكة العربية السعودية لم ترسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران، مضيفاً: “رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر”.

وأكد فيصل بن فرحان أن المملكة العربية السعودية “مهتمة دوماً بخفض التصعيد في المنطقة”، إلا أنه أضاف أنه “حتى اللحظة لا توجد أي اتصالات مباشرة مع إيران”.

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وأوضح أن “هناك طرفا واحدا فقط وراء عدم الاستقرار في المنطقة”، شارحاً أن “إيران تمارس سلوكاً مستهتراً وتهدد الاقتصاد العالمي”.

وفي الشأن اليمني، أكد وزير الخارجية أن المملكة تفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية، مضيفاً: “موقفنا في اليمن كان دوماً داعماً للحل السياسي”.

كما أعرب الأمير فيصل بن فرحان عن أمله بأن “يركز الحوثيون على مصالح اليمن وليس إيران”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370918

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