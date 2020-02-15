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“الصحة العالمية”: على جميع الدول الاستعداد لوصول “كورونا” القاتل

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
“الصحة العالمية”: على جميع الدول الاستعداد لوصول “كورونا” القاتل

كل الوطن – رويترز

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تفشي فيروس «كورونا» ما زال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين، ولا يمكن تحديد أين سينتشر الوباء. وأضاف تيدروس في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس شجعته، ولكنه ما زال يشعر بقلق من تزايد عدد الحالات. ولفت إلى أن على جميع الدول الاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها. وتخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا السبت الـ1500 شخص في الصين بينما سُجلت أول حالة وفاة في فرنسا هي الأولى في أوروبا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370929

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