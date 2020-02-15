شرطة المدينة تطيح بعصابة ارتكبت 120 جريمة سرقة

كل الوطن – الرياض:

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المدينة المنورة، بعصابة امتهنت العديد من السرقات، حيث بلغ عدد الجرائم التي ارتكبوها 120 حالة سرقة منوعة، فيما بلغت قيمة المسروقات أكثرَ من أربعة ملايين ريال.

وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة، قد تَلَقّت بلاغات عديدة لقضايا سرقات مجهولة ومبالغ مالية متفاوتة وكان المتهمون لايتركون أثر لهم في مسرح الجريمة، لاتسام أسلوبهم بالتخفي بأسماء مستعارة وجمع معلومات عن مكان اختزال الأموال والاستعداد لتنفيذ الأدوار المرسومة في الجريمة وتوزيع المسروقات، وتم تشكيل فريق عمل متخصص ومحترف لمثل هذا النوع من الجرائم، وتم إعداد خطط أمنية دقيقة ومحكمة، حيث تمكنت الجهات الأمنية، من الإطاحة بجميع أفراد العصابة خلال فترة وجيزة وبلغ عددهم أكثر من 25 شخصًا، وأسفرت مواجهتهم بالأدلة والقرائن عن اعترافهم بارتكاب سرقات تجاوزت 120 جريمة متنوعة.