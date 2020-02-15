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شرطة حائل تضبط 321 مخالفاً للذوق العام

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : منذ 49 ثانية
شرطة حائل تضبط 321 مخالفاً للذوق العام

كل الوطن – الرياض:

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة حائل بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام فقد جرى خلال الفترة من 2/3/1441 وحتی 9/6/1441 ضبط « 321» مخالفاً للذوق العام.

وأوضحت الشرطة عن أن المخالفات شملت مخالفة البصق والقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة ووضع عبارات أو صور علی وسائل النقل فيها إثارة عنصرية أو ترويج لتعاطي الممنوعات ، مشيراً إلى أنه قد تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370935

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