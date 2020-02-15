تسجيل الدخول
» » التحالف: عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط التورنيدو

التحالف: عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط التورنيدو

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-15T21:42:59+03:00
2020-02-15T21:43:20+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
التحالف: عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط التورنيدو

كل الوطن – الرياض:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي انه والحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط احدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم واسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة .

وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الابلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والانقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث .

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370938

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.