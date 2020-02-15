التحالف: عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط التورنيدو

كل الوطن – الرياض:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي انه والحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط احدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم واسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة .

وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الابلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والانقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث .