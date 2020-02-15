مرفت غزّاوي: (ما بعد العيد …)

إنتهى عيد الحب ..وزعت الهدايا المغلفة باللون الأحمر و وصل الورد الأحمر إلى محطاته الأخيرة ..ربما بين صفحتي كتاب أو صندوق مزخرف و قد يكون في سلة مهملات !!

هل نحتاج ليوم لنعلن فيه عن الحب الذي نحمله في قلوبنا ؟! و لماذا اللون الأحمر ؟!

كتبت كثيرا عن المشاعر ألإنسانية بشكل عام و عند الحب احتار قلمي في وصفه !!

ما هو الحب و كيف يتكون ، أين يبدأ و كيف ينتهي ..تجارب و حكايات البشر كثيرة على مر العصور و حتى زمننا الحالي و لكن لم يتوصل أي أحد من معرفة التفسير الحقيقي و المعاني الواضحة لهذه الكلمة ..لماذا نحب هذا الشخص بالذات !! و ماهي الإشارة التي تعطيها العين للقلب و تجعله يبدأ في الخفقان و ما هي هذه الرجفة التي تعترينا حين نفكر بمن نحب ؟!

أسئلة كثير و تساؤلات لا تفسير لها ، أرواح تتلاقى و تهيم مع أرواح تشبهها ..

لكن ماذا يفعل بنا الحب ؟! إنه يجعلنا نحاول أن نكون أفضل ، يبعث فينا الرغبة في الحياة و الاستمتاع بها ، يبني لنا قصور سعادة نسكنها مع من نحب ، انه يحول الخيال لواقع ، يجعلنا نهرب من الواقع إلى الخيال و نجعله يتناسب مع أحلامنا ..

له حالات إيجابية و أخرى سلبية فإما ان يسحبك للأعلى و إما أن يلقي بك في الهاوية!!

الوقوع في الحب و لا أدري لماذا قالوا الوقوع و ليس الصعود ..ربما لانه في اغلب الأحيان يلازمه الإخفاق و النهايات الحزينه ..

الفراق و الخذلان و أيضا الحرمان كلها مشاعر ملازمة للحب و العاطفة ..

قال لي أحدهم جملة استوقفتني (يتغذى الحب على الحرمان ) و لست أدري هل المعنى أن الحب يزداد كلما زاد الحرمان أم أن الحرمان هو الأساس الذي يقوم عليه الحب ؟!

و في كل الحالات الحب هو العاطفة السامية التي تهذب النفس و تجعلها شفافة تحمل الخير و تزرعه في الدروب بلا قيد او شرط و تترك الحصاد للبشر كلهم ، التصالح مع الذات و النقاء سمة المحب ..دمتم تحتفلون و صاعدون في الحب ،،،،