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وزارة البيئة: هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لم تمنع استيراد ⁧‫تمورنا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
وزارة البيئة: هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لم تمنع استيراد ⁧‫تمورنا

كل الوطن – الرياض:

‏⁧‫أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة بيانا توضيحي‬⁩ا حول ال‏إشارةً لما يتم تداوله بشأن حظر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية استيراد ⁧‫التمور السعودية‬⁩ أو من منطقة معينة،أن مايتم تداوله غير صحيح.

وتحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة باستكمال الإجراءات المطلوبة لتصدير التمور السعودية إلى دول العالم وفق المعايير العالمية.

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حبث تقوم بإجراء كل ما يتعلق بالصحة النباتية وإجراءات النقل والتخزين المخصصة لتصدير التمور المحلية.

وتعد التمور السعودية من من أهم التمور التي ترغبها الأسواق العالمية.

كما أن المملكة تعمل من خلال المعارض العالمية على تسويق التمور السعودية التي تتميز بالجودة والتي تؤهل السعودية لأن تكون في أعلى قائمة الدول المصدرة على مستوى العالم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370944

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