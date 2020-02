رسميا.. نزال نسائي على اللقب في “سوبر شو داون” بالسعودية

أعلنت منظمة المصارعة العالمية الترفيهية WWE عن إقامة أول نزال نسائي على لقب SmackDown للسيدات في عرض Super Show-Down السعودية 2020 الذي سينطلق الخميس 27 فبراير الجاري في الرياض.

وسيجمع النزال ما بين الفائزة من المواجهة الكبرى بين النجمة كارميلا والنجمة نايومي التي سيتم تحديدها في عرض SmackDown الأسبوع المقبل، مع النجمة بايلي حاملة لقب البطولة لتحديد بطلة “سماك داون” للسيدات لعام 2020 في عرض”سوبر شو داون” السعودية.

The WWE women's division will be represented in Saudi Arabia for the second time at WWE Super ShowDown later this month.



Tonight's WWE SmackDown on FOX saw SmackDown Women's Champion Bayley reveal that she will be defending her title at Saudi Arabia. https://t.co/sirKAqjLxj