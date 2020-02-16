مصرع 8 أشخاص وإصابة 30 من مشجعي برشلونة الإكوادوري (صور)

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 30 آخرون، من مشجعي برشلونة الإكوادوري في حادث سير السبت، وذلك بعد يومين من المواجهة التي خاضها الفريق أمام سبورتينغ كريستال من بيرو ببطولة كأس ليبرتادوريس.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد خرجت الحافلة التي كان يستقلها المشجعون عن الطريق في منحنى شديد الانحدار بحي لوس أورغانوس في إقليم بيورا، لمسافة 15 مترا حتى سقطت في منطقة صحراوية.

وعقب الحادث، تم إنقاذ الضحايا من قبل الشرطة ورجال الإطفاء الذين نسقوا نقلهم إلى المستشفيات بمدينة بيورا ومدينة تومبيس المجاورة لها.

Omar es el primer herido que retorna a Guayaquil, tras el lamentable accidente en Perú. Está siendo evaluado. Con fe y optimismo estamos seguros saldrá adelante ¡No los dejaremos solos! El vicepresidente @ottosonnenh nos recibe y dispone inmediato traslado a centro de salud local pic.twitter.com/S5iBTY7ryi — Pedro Pablo Duart (@PedroPabloDuart) February 16, 2020

ومن الواضح أن سائق الحافلة كان يسير بسرعة فائقة مما جعله يفقد السيطرة عليها في المنحدر الشديد.

ASISTIMOS a hinchas de @BarcelonaSC, afectados en el accidente ocurrido esta madrugada en #Perú y a sus familias. El #CrnlVíctorZárate cmdt #Zona7 junto con #EdithPino @CECUTumbes, coordinan la ayuda a nuestros hermanos que están asilados en casas asistenciales de #Máncora pic.twitter.com/DjDZBy4W6b — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) February 15, 2020

وكانت الحافلة قد تحركت من “ليما” وهي تقل مشجعي برشلونة الذين أتوا لمؤازرة فريقهم أمام سبورتينغ كريستال في مباراة الإياب، وعلى الرغم من خسارته بنتيجة (1-2) إلا أنه تأهل للجولة المقبلة من كأس ليبرتادوريس وذلك بعد فوزه ذهابا برباعية نظيفة في الإكوادور.

المصدر: وكالات