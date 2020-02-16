فيديو لمعتمرين أتراك يثير جدلا في مواقع التواصل

نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو، يظهر مجموعة من المعتمرين الأتراك يهتفون داخل الحرم المكي شعارا ينتصر للمسجد الأقصى.

وتظهر هذه اللقطات عشرات المعتمرين الأتراك، وهم يهتفون أثناء مرورهم بين الصفا والمروة: “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

هل من آداب الحج والعمرة أن يهتف الحاج أو المعتمر " بالروح بالدم نفديك يا أقصى " أو هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل ؟

هل هذا هو الطريق الى الأقصى؟

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" الترك ينشرون البِدع في بيت لله الحرام ". pic.twitter.com/Ll2ulvVt28 — هزّاع بن بنّان (@hbb_6) February 13, 2020

وأفادت قناة TRT التركية التي نشرت هذا الفيديو في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأن هذا الشعار جاء ردا على خطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” والتي نشرها البيت الأبيض أواخر يناير الماضي.

هكذا اهتز مشعر الصفا والمروة في #الحرم_المكي بأصوات معتمرين من #تركيا :

بالروح بالدم نفديك يا #أقصى ..

تُرى كيف كانت مشاعر الحكومة #السعوديه وهي تسمع هذا الهتاف الذي يناقض موقفها المخزي في #صفقه_القرن خصوصا وأن #الأتراك هم أبطال هذا المشهد كالعادة ؟! pic.twitter.com/03gwJXHlwz — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد🇶🇦 (@Ebtesam777) February 14, 2020

واستدعت هذه اللقطات جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب بعض المغردين عن غضبهم ومعارضتهم إزاء الموضوع، معتبرين أن هذا الهتاف ينتاقض مع آداب الحج والعمرة، فيما وصف آخرون هؤلاء المعتمرين الأتراك بأنهم “أبطال”.

المصدر: وكالات