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العواد: المملكة تعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-16T12:30:03+03:00
2020-02-16T12:30:28+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
العواد: المملكة تعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين

كل الوطن – واس

بحث معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، مع سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة السيد أوله موسبي، أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

واستعرض العواد خلال الاستقبال التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في هذا المجال، التي تمخض عنها 60 قرارًا إصلاحيًا لتعزيز حقوق الإنسان.

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وأكد العواد أن المملكة تعمل بكافة طاقاتها من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وأن رؤية المملكة 2030 تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370962

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