صحيفة : السعودية تكشف موعد تطوير العلاقات مع إسرائيل

وكان وزير الخارجية السعودي قال يوم الخميس الماضي، في تصريحات خاصة لقناة “العربية”، إن سياسة المملكة حول القضية الفلسطينية ثابتة، مضيفا أن “السعودية تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لها بإسرائيل”.

وأوضح أن “السعودية ترحب بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية”.

وعلق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على التقارير الإعلامية التي انتشرت في الأيام الماضية، بشأن الترتيب لعقد لقاء بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين، قائلا: “ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودي مع إسرائيليين”.

وتابع: “علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان”.