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غارات للطيران الإسرائيلي فجرا على قطاع غزة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
غارات للطيران الإسرائيلي فجرا على قطاع غزة

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات، فجر الأحد، على مواقع للمقاومة في غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، بدعوى الرد على إطلاق صاروخين باتجاه مستوطنات غلاف غزة .

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إن القصف جاء ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات “الغلاف”.

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وأوضح أنه رصد سقوط القذيفتين، بعد أن دوت صافرات الإنذار في مستوطنة كيسوفيم شرق المحافظة الوسطى بالقطاع.

وذكرت مصادر محلية، أن مروحيات إسرائيلية قصفت موقع التل غرب دير البلح وسط القطاع، كما قصف الطيران الحربي هدفا بالقرب من ميناء خان يونس جنوب القطاع.

غارات للطيران الإسرائيلي فجرا على قطاع غزة
وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل إنارة في أجواء شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، في الوقت نفسه، تصدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء محافظة رفح.

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وسبق التصعيد الميداني، إعلان إسرائيل تراجعها عن بعض “التسهيلات” التي قدمتها لقطاع غزة، وإلغاء مساحة الصيد في البحر، إلى جانب إعادة 500 تصريح تجاري، ووقف إدخال الأسمنت.

المصدر:”معا”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370967

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