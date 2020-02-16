تسجيل الدخول
» » بقايا من الطماطم إلى التفاح… نتنياهو يتعرض لموقف محرج في مؤتمر انتخابي

بقايا من الطماطم إلى التفاح… نتنياهو يتعرض لموقف محرج في مؤتمر انتخابي

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
بقايا من الطماطم إلى التفاح… نتنياهو يتعرض لموقف محرج في مؤتمر انتخابي

كل الوطن- وكالات- سبتونيك: ذكرت قناة عبرية أن امرأة إسرائيلية ألقت بقايا تفاحة على بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، مساء أمس، السبت، خلال تواجده في تجمع انتخابي.

وأفادت القناة العبرية الـ”السابعة”، مساء أمس، السبت، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على امرأة إسرائيلية، بعدما ألقت بقايا تفاحة تجاه نتنياهو، خلال تواجده في مدينة نتانيا، أثناء تجمع انتخابي لحزبه الحاكم “الليكود”.

اقرأ أيضا...

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو لم يُصب بشيء، مشيرة إلى أنه كان يتواجد في مؤتمر انتخابي للحزب ـ دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأوضحت القناة العبرية أن الحرس الشخصي لنتنياهو قام باعتقال المرأة، ونقلها للتحقيق.

ونوه حزب “الليكود” إلى أن إلقاء القناة بقايا “التفاحة” لم يقصد به نتنياهو، وإنما مريم بيربروجر، رئيس بلدية نتانيا.

ومن جانبها، أكدت صحيفة “معاريف” العبرية، صباح اليوم، السبت، أنه سبق أن وقع موقف محرج مشابه لما جرى لنتنياهو، حيث تم إلقاء الطماطم على شمعون بيريز، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، خلال حملته الانتخابية، في مدينة بتاح تكفا، في العام 1981.

يشار إلى أن إسرائيل مقبلة على انتخابات برلمانية ثالثة خلال أقل من عام واحد، في الثاني من مارس/آذار المقبل.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370974

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.