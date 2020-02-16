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بعد أزمة محمد رمضان.. الطيار المفصول يظهر مع عمرو دياب ودينا الشربيني

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
بعد أزمة محمد رمضان.. الطيار المفصول يظهر مع عمرو دياب ودينا الشربيني

كل الوطن – متابعات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف للأبد، بسبب أزمة الفنان محمد رمضان، وهو بصحبة الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني.

وظهر “أبو اليسر” في الصورة، وهو بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني، خلال إحدى الرحلات، خارج كابينة القيادة.

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كانت سلطة الطيران المدني، وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام، كما تقدم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الخاصة باستقالته، عقب الواقعه مباشرة.

وكانت سلطة الطيران المدني جددت إعلانها توقيع العقوبة، على الطيار ومساعده، مشددة أن العقوبة صدرت بعد تحقيقات موسعة، واحتراما للقانون.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371045

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