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إصابة 3 إسرائيليين بـ”كورونا” على متن “أميرة الماس”

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
إصابة 3 إسرائيليين بـ”كورونا” على متن “أميرة الماس”

كل الوطن- وكالات: اكدت وزارة الصحة الإسرائيلية الأحد إصابة 3 من أصل الـ15 إسرائيليا الموجودين على متن سفينة “دايموند برينسس” السياحية العالقة في اليابان، بفيروس “كورونا”، مشيرة إلى أن حالتهم طفيفة.

جاء ذلك بعد أن أبدت سفارة إسرائيل في اليابان خشيتها أن يكون ثلاثة من الإسرائيليين على متن السفينة مصابين بالفيروس.

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وحسب تقارير إسرائيلية، فإنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات المحلية، وتعتزم وزارة الصحة إرسال طبيب مختص إلى اليابان لمتابعة حالتهم.

وكشفت السلطات اليابانية اليوم، أن عدد المصابين بـ”كورونا” بين ركاب “دايموند برينسس” الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما، ارتفع إلى 355 شخصا من أصل نحو 3700 شخصا موجودين على متن السفينة.

70 إصابة جديدة بفيروس

70 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” على متن “أميرة الألماس”

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371066

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