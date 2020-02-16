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» » لأول مرة في السعودية.. النساء ينافسن الرجال في بطولة “شتاء الرياض للبلوت” (فيديو وصور)

لأول مرة في السعودية.. النساء ينافسن الرجال في بطولة “شتاء الرياض للبلوت” (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
لأول مرة في السعودية.. النساء ينافسن الرجال في بطولة “شتاء الرياض للبلوت” (فيديو وصور)

تنافس 20 امرأة لأول مرة في السعودية نحو 18 ألف رجل، في بطولة محلية شهيرة لألعاب الورق تسمى بطولة “شتاء الرياض للبلوت”.

ويقوم بتنظيم البطولة الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية بإشراف الهيئة العامة للترفيه،

وتقام البطولة في الرياض بالفترة بين 13 و22 فبراير الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها مليوني ريال سعودي.

وهذه النسخة الثالثة من البطولة والأولى التي تشارك فيها النساء.

وتم تقسيم المشاركين إلى تسعة آلاف فريق يضم كل فريق لاعبين اثنين، ويجري تصعيد الفرق الفائزة من كل مباراة إلى الجولة التالية.

المصدر: GEA_SA/twitter

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371095

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