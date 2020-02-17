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القبض على متهمين ارتكبا 8 جرائم سرقة في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
القبض على متهمين ارتكبا 8 جرائم سرقة في الرياض

الرياض – واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متَهَمَينْ “مواطن ومقيم باكستاني الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر”، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهما باقتحام المحلات التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكابهما 8 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تركز معظمها بأحياء جنوب العاصمة، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371117

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