مارك زوكربيرغ يتحدّث عن “المحتوى الضار” على “فيسبوك” و”واتسآب”

اقترح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، أن تضع الحكومات أطرا نظامية للتحكم في “المحتوى الضار” عبر تطبيقي “فيسبوك” و”واتسآب”.

وقال زوكربيرغ في خطاب بمؤتمر ميونيخ للأمن، والذي نقله موقع “تايمز نيوز ناو” إن الحكومات والهيئات التنظيمية الإقليمية، ينبغي أن تلعب دورا في انتشار المعلومات المزيفة والمضللة.

وتابع قائلا: “ينبغي أن تكون هناك لوائح وقوانين لتنظيم انتشار المحتوى الضار عبر الإنترنت، وأن تضع الحكومات أطرا قانونية يشجع على القيم الديمقراطية والمفتوحة للتحكم في منصات التواصل الاجتماعي في بلادها”.

واستمر رئيس فيسبوك بقوله: “شركات التواصل الاجتماعي تحتاج إلى مزيد من التوجيه والتنظيم من قبل الحكومات”.

