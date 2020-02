وزنه 110 كيلوغرام… العثور على مخلوق غامض يعيش في أعماق البحر

صدم علماء، عندما وقع في شباكهم مخلوق غريب ضخم، اصطادوه من أعماق البحر، قرب نيوزيلندا.

ويشبه المخلوق الحبار، وتم سحبه من عمق 442 مترا في تشاتام رايز، شرق نيوزيلندا، في شهر يناير/ كانون الثاني، بحسب موقع “نيوز توك”.

وقام بسحب المخلوق ورفعه على المركب، 6 أشخاص، بسبب وزنه الثقيل، الذي يقدر بنحو 110 كيلوغرامات، بينما يبلغ طوله 4 أمتار.

Creature from the deep: scientists surprised by giant squidhttps://t.co/dGXnEOCAp0