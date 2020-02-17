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الجوازات السعودية: إبعاد المقيمين المخالفين وفقا لتعليمات تجديد هوياتهم

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
الجوازات السعودية: إبعاد المقيمين المخالفين وفقا لتعليمات تجديد هوياتهم

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أن على كافة المقيمين التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد “هوية مقيم” قبل 3 أيام على الأقل من انتهائها.

وشددت الجوازات في بيانها، على أن “عدم الالتزام بتجديد الهوية يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظاما، والتي تصل إلى الإبعاد”.

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وذكرت، أن “عقوبة عدم تجديد الهوية في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال (حوالي 135 دولارا)، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى 1000 ريال (270 دولارا)، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف من البلاد”.

وأضافت، “يمكن التأكد من مدة سريان الهوية وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، أو عبر بوابة “مقيم” الإلكترونية.

المصدر: سبق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371162

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