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القبض على صاحبي “فيديو الحشيش” في السعودية! (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
القبض على صاحبي “فيديو الحشيش” في السعودية! (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، الاثنين، القبض على شابين صورا نفسيهما وهما يتعاطيان المخدرات على مقربة من سيارات تابعة للشرطة، في مدينة جدة، غرب البلاد.

وظهر الشابان في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهما يستعرضان تعاطيهما “الحشيش” المخدر داخل سيارة، مع تعمدهما تصوير دوريتين أمنيتين كانتا متوقفتين بجوار أحد المجمعات التجارية غربي المحافظة.

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وذكرت صحيفة “عكاظ” أن “الأجهزة الأمنية رصدت مقطع الفيديو، وتمكنت من إلقاء القبض على الشابين”.

المصدر: عكاظ

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371168

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