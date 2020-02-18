حريق في الغرفة الخاصة بامتحانات كلية الحقوق بجامعة القاهرة في مصر… فيديو

كل الوطن- وكالات : بحسب “بوابة أخبار اليوم” اندلع حريق مساء اليوم الإثنين في إحدى كليات جامعة القاهرة في مصر نتيجة ماس كهربائي بحسب ما أعلنته السلطات.

وقع الحريق في غرفة الكنترول التابعة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة.

وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا حدث في إحدى التوصيلات الكهربائية الخاصة بـ”مروحة سقف” نتج عنه احتراق كابل كهربائي وباب خشبي.

وكان مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بكلية الحقوق.