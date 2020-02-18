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الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة المنازل في القصيم

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 53 دقيقةآخر تحديث : منذ 53 دقيقة
الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة المنازل في القصيم

كل الوطن – واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت – بفضل الله تعالى – عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من سبعة متهمين بينهم مواطنين اثنين ، وآخرين من جنسياتٍ سورية وسودانية وتشادية وباكستانية – تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371309

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