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السعودية.. أب يلتقي بنجله بعد 20 عاما من اختطافه

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 دقيقةآخر تحديث : منذ 29 دقيقة
السعودية.. أب يلتقي بنجله بعد 20 عاما من اختطافه

التقى المواطن السعودي علي الخنيزي بابنه موسى الذي اختطف قبل 20 عاما، وعثر عليه مؤخرا مع سيدة في الخمسينيات من عمرها في قضية مثيرة واستثنائية.

وكانت السلطات السعودية اشتبهت في سيدة تقدمت للحصول على أوراق رسمية لشابين، تبين أنهما اختطفا في مناسبتين منفصلتين قبل أكثر من 20 عاما، وفقد أثرهما تماما لأكثر من عقدين من الزمن.

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وأفادت وسائل إعلام سعودية مؤخرا بتطابق عينات الحمض النووي للشابين مع أسرتيهما، مشيرة إلى أن رجوع والد الشاب موسى الخنيزي من سفره، سيكون خاتمة المطاف لهذه القضية الغريبة في تفاصيلها وملابساتها.

وأعرب علي الخنيزي عن سعادته بلم الشمل مع ابنه، مشيرا إلى أن سعادته بطول البلاد وعرضها.

المصدر: تويتر

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371320

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