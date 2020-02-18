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“كورونا” يضرب أسعار النفط مجدّدا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 دقيقةآخر تحديث : منذ 25 دقيقة
“كورونا” يضرب أسعار النفط مجدّدا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% الثلاثاء مقتدية بخسائر أسواق المال بفعل استمرار بواعث القلق حيال الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس “كورونا” في الصين وتداعياته بالنسبة للطلب على الخام.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول خام “برنت” عند 56.88 دولار للبرميل، منخفضا بنسبة 1.4%، فيما تراجع الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.1% ليسجل 51.48 دولار للبرميل.

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ويتخوف الخبراء الاقتصاديون من تأثير انتشار فيروس “كورونا” على اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي تأثيره على الطلب الصيني على الخام.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371324

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