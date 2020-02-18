فاجأتها إحدى الطالبات… كاتبة سعودية بارزة تتحدث عن تشابه ابن سلمان والمتنبي

قالت الكاتبة السعودية، منى المالكي، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يشبه إلى حد كبير الشاعر العربي الفذ أبو الطيب المتنبي.

وفي مقال لها بصحيفة “عكاظ” السعودية، كتبت المالكي وهي عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود، وعضو مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي أن “كل شخصية عظيمة بقدر ما تجذب الجميع بإنجاز مدهش أو تفكير خارج الصندوق، تصنع حسادها وتنتج من يبغضها نتيجة عمل دؤوب وحماس لا يملكه الحاسد أو الحاقد”.

وذكرت أنها بينما كانت تناقش طالباتها في الشعر فاجأتها إحدى الطالبات بوجه الشبه بين الأمير المجدد محمد بن سلمان وشاعر العربية الكبير المتنبي في التغيير والتجديد المدهش، والرغبة في صناعة إنجاز مختلف، وفي ما يتعرض له الأمير محمد من حملات إعلامية عدائية من قنوات مأجورة، وهو ما تعرض له المتنبي أيضا من أعدائه.

وأضافت: “كأني بالتاريخ الحديث يرسم صورة أخرى من صور العبقرية العربية؛ فإن كان الشِّعر العربي بعظمته قد وهبنا المتنبي، فالسياسة والاقتصاد في عصرنا الحديث جعلا الأمير محمد بن سلمان يعتلي عرشهما”.

وتابعت: “لذلك لا بد أن يعي شبابنا أن نموذج الأمير محمد بن سلمان هو نموذج معرفي ثقافي وتنويري مهم في هذه المرحلة التاريخية، مرحلة الأزمة التي نعيشها، لأنه كلما اشتد الظلام بزغ فجر التجديد، والأمير محمد بن سلمان هو الفجر الوليد”.

وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد قال إن “الإعلام الغربي المعادي لا يريد أن تكون المملكة العربية السعودية كما يريدها ولي العهد، لذلك يلصق بالأمير محمد ما ليس فيه”.

وأشار إلى أن “ولي العهد يقوم بتنفيذ كل شيء يصرح به، ولا يقول كلاما عبثيا أبدًا، وهذا يزعج من لا يريدون سعودية مستقلة بذاتها تسير في اتجاه أنها لا تكون معتمدة على سلعة قابلة للنضوب، وقادرة على الاستغناء عن أي أحد”.