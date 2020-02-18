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الشرطة الإماراتية تلقي القبض على مغربية بسبب “حمزة مون بيبي”

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
الشرطة الإماراتية تلقي القبض على مغربية بسبب “حمزة مون بيبي”

ألقت الشرطة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، القبض على مصممة الأزياء المغربية عائشة عياش، على خلفية قضية حساب التشهير والابتزاز، المعروف باسم “عصابة مون بيبي”.

وتم إلقاء القبض على المصممة المغربية، بطلب من سلطات بلادها، ووفقا لاتفاقية التعاون القضائي التي وقعتها الإمارات والمغرب عام 2006، بحسب موقع “إرم”.

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وكان القضاء المغربي، قد أصدر قبل أسابيع مذكرة اعتقال بحق عائشة عياش، لتتوارى عن الأنظار من بعدها، بعد أن كانت نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى 4 يناير/ كانون الثاني.

ولا يزال ملف “حمزة مون بيبي” على موقع “سناب شات” للتواصل الاجتماعي، يثير اهتمام الرأي العام المغربي، خاصة فيما يتعلق بالموقف القانوني للمغنية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، اللتين أطلق سراحهما بعد دفعهما كفالة مالية، ومنعهما من مغادرة المغرب.

ونقل موقع “هيسبريس” المغربي، أن محكمة الاستئناف في مراكش، قضت صباح أمس الاثنين، برفع الكفالة المالية لدنيا بطمة إلى 50 مليون سنتيم، ورفع قيمة الكفالة أيضا بالنسبة لشقيقتها ابتسام بطمة إلى 30 مليون سنتيم.

واتخذت القضية أبعادا أخرى بعد أن ثبتت محكمة الاستئناف على قرار المحكمة الابتدائية الإبقاء على قرار المنع من السفر، وسحب الجواز من الشقيقتين، خاصة بعد ظهور تفاصيل جديدة في القضية التي أصبحت قضية رأي عام.

كما أنه تم تسجيل شكوى جديدة، من قبل الإعلامية المغربية، مريم سعيد، ضد دنيا بطمة ومن معها في قضية حساب “سناب شات”، الذي أثار جدلا واسعا، بسبب ما سببه من مشاكل أسرية ومهنية لعدة شخصيات فنية وهامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371351

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