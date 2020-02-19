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» » أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا

أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-19T11:48:18+03:00
2020-02-19T12:02:43+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : منذ 15 دقيقة
أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
1044572899 1 - كل الوطن
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371380

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