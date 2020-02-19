إنذار جديد لهاني شاكر لإيقاف محمد رمضان عن الغناء

بعد قرار وقف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين لكل مطربي المهرجانات وإصدار قائمة بالاسماء الممنوعة من الغناء، وليس من بينهم اسم الفنان محمد رمضان، وجه المحامي أشرف عبد العزيز إنذاراً رسمياً على يد محضر للفنان هاني شاكر، مطالباً بمنع محمد رمضان من الغناء خلال الفترة المقبلة.

وجاء في الإنذار الذي وجهه المحامي الشهير إنه فوجئ بقيام المدعو محمد رمضان محمود حجازي، والشهير بـ”محمد رمضان” بالغناء رغم أنه ممثل وليس مطرباً، وليس مقيداً بنقابة الموسيقيين، مضيفاً أن صوته يفتقد للمعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة الغناء.

وتابع في إنذاره: هو مثال سيء للشباب والنشء الذين هم أمل هذه الأمة في نهضتها.

وطالب المحامي نقيب الموسيقيين بالتنبيه على المنشآت الحكومية وغير الحكومية والمحلات السياحية والفندقية والقرى السياحية بمنع المدعو محمد رمضان من الغناء في أي حفلات عامة أو خاصة أو أفراح حفاظا على الذوق العام.

يذكر أن هاني شاكر أوضح، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن محمد رمضان “سيغني غصب عن النقابة، وهناك الكثير من الوسائط الذين سيتحدثون له داخل مصر وخارجها وكالعادة لن يلتزم بقرار المنع”.

وكالات