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أمير جازان: التعاون بين المواطن والمسؤول يحفظ أمن الوطن

كل الوطن- فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
أمير جازان: التعاون بين المواطن والمسؤول يحفظ أمن الوطن

كل الوطن- جازان: شدد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على عظم وأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في رعاية والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحفظ مكتسباته ومقدراته وصد الحاسدين ورد كيد الكائدين في نحورهم عبر التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول والتمسك بتعاليم الدين الحنيف.

ووجه سموه في كلمته التي القاها خلال لقائه اليوم أهالي وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة أبو عريش وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها سموه للمحافظة، مديري الإدارات الحكومية للتعاون في كل ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها -سائلاً الله تعالى- أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام، راجيا من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة, والتي تأتي ضمن المشروعات التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من المناطق إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتم خلال اللقاء بحث احتياجات محافظة أبو عريش من المشروعات الخدمية والعديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371413

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