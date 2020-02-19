الدمام: 15 حالة اختناق في حريق بصالة سينما

وكل الوطن – الرياض:

قع الحريق صباح اليوم في صالة سينما تحت الإنشاء نتج عنه حدوث 15 حالة اختناق، وباشرت 4 فرق للدفاع المدني للتواجد في الموقع وإطفاء الحريق والعمل على إخلاء مرتادي المجمع، ولا توجد وفيات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وقوع الحريق.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي لـ “الرياض”، أن عمليات الهلال اﻷحمر السعودي تلقت بلاغًا من عمليات الدفاع المدني الساعة 9:6 صباحاً، تفيد بوجود حريق في دار للسينما بالعدامة .

وأضاف الغامدي، أنه على الفور تم توجيه أربع فرق إسعاف مدعمة بفرقتين من الصحة والقيادة الميدانية للموقع، وبعد وصولهم اتضح وجود 15 حالة عبارة عن اختناقات بسيطة وحالاتهم مستقرة، تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم بالموقع بينما تم إسعاف حالة واحدة منهم إلى مستشفى الدمام المركزي.

وناشد المتحدث الرسمي، الأخوة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) للبلاغات الإسعافية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.