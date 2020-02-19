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بعد أزمة الأفلام الجنسية.. فنان مصري مشهور يتطوع لإنقاذ منى فاروق من الانتحار

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
بعد أزمة الأفلام الجنسية.. فنان مصري مشهور يتطوع لإنقاذ منى فاروق من الانتحار

دخل الفنان المصري المشهور شريف منير، على خط الأزمة الخاصة بالفنانة منى فاروق، بعد إثارتها الجدل بظهورها في بث مباشر تهدد فيه بالانتحار.

وكتب شريف منير، عبر حسابه على “فيسبوك”: “عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير .. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت”.

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,تابع: “ماتقسيش على نفسك أوي كدة.. منتظرك علشان أمثل معاكي.. منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد جدا إني أمثل معاها”.

وكانت الفنانة منى فاروق قد ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على “Yنستغرام”، أكدت خلاله أنها تحاول التظاهر بأنها تعيش حياة طبيعية منذ خروجها من السجن قبل 8 أشهر، لكنها في الواقع ليست كذلك، بل تعاني بشدة من نبذ الناس والمجتمع لها، موضحة أنها لا تجد فرص عمل في أي مجال وليس التمثيل فقط، لأن الجميع يخافون منها ومن أزمتها ويفضلون الابتعاد عنها.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371501

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