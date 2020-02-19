وزير الدفاع الإسرائيلي مهددا : لن نسلم سنتيمترا واحدا من أراضينا إلى العرب

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن “صفقة القرن” يوجد بها خطر هائل وتوجد فيها فرص هائلة أو نادرة (يعني ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل)، وينبغي التصرف بشكل صحيح”

إن خطة ترامب (يسمي بينيت الخطة الأمريكية للسلام بهذا الاسم) تذكر تعبير دولة فلسطينية 159 مرة، وتعبير السيادة (السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية أو الأردنية) 13 مرة فقط. ومن يوهم نفسه ويعتقد أننا لا نتجه نحو دولة فلسطينية، مخطئ.

هذا وقد أجرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، حوارا مطولا مع بينيت، أعلن خلاله عن رفضه للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم “صفقة القرن” .

كل الوطن- سبتونيك عربى: قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، إننا لن نسمح بتسليم سنتيمتر من أراضي أرض إسرائيل إلى العرب.

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وحول مدى علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وموقفهما من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، قال بينيت:

من دون بينيت إلى جانب نتنياهو، لن يفرضوا سيادة على متر واحد من الأرض. والاحتمال الوحيد أن يفرض نتنياهو السيادة على متر واحد من الأرض هو بوجود بينيت قوي.

وفي سياق متصل، ذكر الموقع الإلكتروني “I24 NEWS”، مساء اليوم، الأربعاء، أن نتنياهو وصف بندا في “صفقة القرن” بـ”الفقاعة”.

ونوه الموقع إلى أن حديث نتنياهو يتعلق ببند اقتراح ضم منطقة “المثلث” في مدينة القدس المحتلة في إسرائيل التي يسكنها عرب، إلى الدولة الفلسطينية المُستقبلية، مقابل ضم أجزاء في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو “الكل يدرك أن هذا البند هراء. آخر شيء أؤمن به هو أنه ينبغي تشريد أي شخص من منزله، ولن يتم ذلك، ولا يوجد شيء من هذا في صفقة القرن. هناك بعض العبارات الغامضة التي لا معنى لها، لأنه لا يوجد موافقة عليها من أي طرف، هذا لن يحدث”.