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الجبير: موقفنا إزاء إيران واضح جدا وليست لدينا أي قنوات تواصل خلفية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
الجبير: موقفنا إزاء إيران واضح جدا وليست لدينا أي قنوات تواصل خلفية

نفى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إجراء المملكة أي اتصالات وراء الكواليس مع إيران، مطالبا الجمهورية الإسلامية باحترام القانون الدولي، وسيادة الدول.

وقال الجبير اليوم الأربعاء أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة الخارجية النرويجية إيني ماري إريكسن سوريدي: “ليست لدينا أي قناة اتصال خلفية مع إيران، لأن موقفنا تجاه إيران واضح جدا. نريد من إيران الالتزام بالقواعد… نريد من إيران احترام القانون الدولي وسيادة دول أخرى”.

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واتهم الوزير السعودي إيران بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول أخرى، لافتا إلى أنه يتعين على طهران وقف “أنشطتها الخبيثة” إذا كانت تريد أن “يعاملها العالم بطريقة طبيعية”.

وأكد الجبير أنه بحث مع الوزيرة النرويجية واقع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والسبل المتاحة للمضي قدما في تسويته، والأوضاع في سوريا والعراق ولبنان، بالإضافة إلى فرص استثمارية جديدة تظهر في المملكة بفضل خطة الإصلاحات “الرؤية 2030”.

المصدر: RT + العربية الإنجليزية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371549

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