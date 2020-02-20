العثور على مقطع مصور وخطاب اعتراف بجريمتي “هاناو”

كل الوطن – د ب أ:

أكدت دوائر أمنية في ألمانيا أنه تم العثور على مقطع فيديو وخطاب اعتراف بجريمتي هاناو اللتين أفضتا إلى مقتل 11 شخصا مساء أمس الأربعاء.

وحسب هذه الدوائر فإن الخبراء المعنيين يعكفون في الوقت الحالي على تحليل الخطاب ومقطع الفيديو.

يشار إلى أن مدينة هاناو بولاية هسن شهدت مقتل تسعة أشخاص في موقعين مختلفين، مساء أمس، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات، ليلة الأربعاء/الخميس على جثة الشخص الذي يشتبه بأنه هو من أطلق النار على الأشخاص التسعة، في مسكنه.

كما عثرت القوات الخاصة في شقة الجاني المحتمل على جثة شخص آخر. ولم يكشف المحققون عن خلفيات هذه الجريمة بالغة الغرابة، حتى الآن.

في هذه الأثناء عبرت الحكومة الألمانية، صباح اليوم، على اللسان الناطق باسمها، شتيفن زايبرت، عن شعورها ببالغ الحزن والأسى جراء الجريمة.

كما عبر عمدة مدينة هاناو، كلاوس كامينسكي، عن شعوره بصدمة بالغة إزاء الجريمة، وقال: “لقد كان مساء مخيفا، سيظل يشغلنا وسيبقى في ذاكرتنا طويلا بالتأكيد”.