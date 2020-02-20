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ألمانيا: مقتل 11 شخصا على الأقل في إطلاق نار شرق فرانكفورت

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-20T08:09:27+03:00
2020-02-20T12:37:44+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
ألمانيا: مقتل 11 شخصا على الأقل في إطلاق نار شرق فرانكفورت

ارتفع عدد قتلى الهجوم المسلح المزدوج الذي وقع بمدينة هاناو التابعة لولاية هيسّن غربي ألمانيا إلى 11 قتيلا، بينهم المشتبهين بتنفيذ العملية.

وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن بولاية هيسن، أن هجومين استهدفا حانتين للشيشة في شارعين مختلفين بالمدينة المذكورة، ما أسفر عن مقتل 11، وإصابة عدد كبير من رواد المكانين.

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وأضاف البيان أن الهجومين وقعا في حدود الساعة العاشرة مساء أمس بالتوقيت المحلي (21.00 تغ).
وذكر مسؤول في الشرطة المحلية، أن قوات الأمن داهمت منزل أحد المشتبهين، وعثرت في الداخل على جثة المشتبه وشخص آخر.

وبحسب الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، فإن 5 أتراك لقوا مصرعهم في الهجوم المسلح، إلا أن هذه المعلومات لم توثّق بعد من قِبل السلطات الرسمية.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، أعرب المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت عن تضامنه مع أسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

الأناضول

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371572

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