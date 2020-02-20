بعد وفاة اثنين… إيران تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة إيرانيين بفيروس كورونا الجديد، اثنين منهم يقيمون في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران، والثالث في مدينة أراك.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية کیانوش جهانبور، في بيان نشره موقع الوزارة، اليوم الخميس: “تم التأكد من إصابة ثلاثة أشخاص جدد بفيروس كورونا الجديد والمصابين هم من الجنسية الإيرانية اثنين من مدينة قم وواحد من مدينة أراك”.

وأضاف “أحد المصابين هو طبيب كان قد كشف على المرضى الذين توفوا يوم أمس إثر هذا الفيروس”.

وتابع: “19 شخصا يخضعون للتحاليل بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد”.

وأعلن الحكومة الإيرانية، في وقت سابق، اليوم عن تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة انتشار فيروس “كورونا”، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بكل قوة.

ويأتي هذا القرار، عقب وفاة مصابين اثنين بفيروس “كورونا” أمس الأربعاء، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، وإعلان تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، وأن عدد االمصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.

سبوتنيك عربي