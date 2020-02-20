تسجيل الدخول
» » » شرطة الشرقية: ارتباط مواطنة بحادثة اختطاف رضيع من مستشفى بالقطيف

شرطة الشرقية: ارتباط مواطنة بحادثة اختطاف رضيع من مستشفى بالقطيف

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
شرطة الشرقية: ارتباط مواطنة بحادثة اختطاف رضيع من مستشفى بالقطيف

كل الوطن – واس:

أكدت النيابة العامة الألمانية أن منفذ الهجوم على مقهيين في بلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت جنوب غربي البلاد، ذو توجهات يمينية متطرفة.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات توصلت إلى أن هناك قرائن تفيد بأن منفذ الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص، كان يتبنى أفكارا يمينية متطرفة.
وقالت وسائل إعلام ألمانية أن منفذ الهجوم يدعى توبياس، ويرجح أن يكون من حملة الأفكار اليمينية المتطرفة.
وذكرت صحيفة “بيلد” أن الرسالة التي تركها منفذ الهجوم توبياس تكشف عن “مواقف مشوشة، وكثير منها يحمل طابعا يمينيا متطرفا”.
وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الألمانية أن مجهولا مسلحا هاجم مقهيين بالقرب من مدينة فرنكفورت، وأسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر.
وأضافت الشرطة لاحقا أنها عثرت على المهاجم ميتا في منزله، وعثرت في المنزل على تسجيل فيديو ورسالة مكتوبة، أعلن من خلالها مسؤوليته عن الهجوم.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371614

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.