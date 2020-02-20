الأمير عبدالعزيز بن سلمان يفتتح ندوة وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك

كل الوطن – واس : افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، بالرياض أمس، أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، وذلك بحضور معالي الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي الدكتور سون زيانشنغ، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية، وأكثر من مائة محلل واقتصادي ومهتم بشؤون الطاقة.

وتقدم الندوة تحليلاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة أوبك، ومستقبلها على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

كما تناقش الندوة تطور السياسات والتقنيات في قطاع النقل البري، وأثرها على طلب الطاقة والاستثمار.

الجدير بالذكر أن الرياض هي المقر الرئيس لمنتدى الطاقة الدولي، الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين البلدان المنتجة والمستهلكة للطاقة.