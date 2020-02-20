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“الجزائية المتخصصة” تكشف عن موعد محاكمة خالد السويد

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
“الجزائية المتخصصة” تكشف عن موعد محاكمة خالد السويد

كل الوطن – واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم خالد بن محمد بن صالح السويد, سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1073297762)، عن حضور جلسات المحاكمة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها , فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين الموافق 21 / 7 / 1441هـ الساعة (العاشرة) صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية , والمادة الـ(25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371626

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