شرطة جازان توضح حقيقة اعتداء مواطن على زوجته

كل الوطن – واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي, أنه بالإشارة لما جرى تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته في إحدى القرى بمنطقة جازان، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقاً في منزل بقرية صليبة التابعة لمحافظة العيدابي يوم الثلاثاء الموافق 1441/6/17هـ، نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته ونقلهما للمستشفى.

واتضح من التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق حيث جرى إيقافه بتهمة الاعتداء على ما دون النفس لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية.