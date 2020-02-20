أم تجبر أبناءها الفوضويين على توقيع عقود لترتيب منزلهم وتغرم المخالفين

اتخذت أم لثلاثة أبناء قراراً مهماً حيث أجبرتهم على توقيع عقود تضمن عبرها أنهم سيحافظون على نظافة وترتيب المنزل وتفرض عليهم غرامات مالية في حال قام أي شخص بكسر أحد القواعد.

وقضت كاترينا نيثي البالغة من العمر 36 عاماً، الكثير من السنوات في ترتيب المنزل وتنظيفه، خاصة أن أبناءها وهم بهايدن (19 عاماً)، جوشوا 18 (عاماً)، وأوليفيا (13 عاماً) يُعتبرون فوضويين للغاية، وفقاً لتقرير نشره موقع صحيفة «الصن» البريطانية.

وقالت كاترينا: «إنهم يخفون الملابس والأدوات القذرة في الجزء الخلفي من خزانة ملابسهم. لقد وجدت زجاجات حليب فارغة هناك…كما وجدت لوح تقطيع قذراً مخبأ هناك أيضاً».

وقررت كاترينا اتخاذ هذا الإجراء الغريب من نوعه عندما عثرت على بقع من الطين تغطي سجادة جديدة يبلغ سعرها ألفي جنيه إسترليني (نحو 2600 دولار). وعندها، دعت الأم أبناءها الثلاثة إلى اجتماع عائلي وسلمتهم عقوداً تتضمن عشر نقاط.

وتشمل القواعد ترتيب أسرتهم، ووضع الملابس القذرة في سلة الغسيل، وترتيب الملابس النظيفة في غرفة النوم.

ويتم تغريم الصبيان بملغ قدره 5 جنيهات إسترلينية (نحو 7 دولارات) عند خرق أي من القواعد المذكورة في العقود – في حين يتوجب على أوليفيا الاستغناء عن هاتفها الجوال ليوم واحد عند كل انتهاك.

وقالت كاترينا، وهي من شرق ساسكس في بريطانيا والتي تشارك في إدارة شركة للتنظيف، إن خطتها «القاسية ولكن العادلة» تعتبر ناجحة حتى الآن، ولم تحصل سوى على 20 جنيهاً إسترلينياً (26 دولاراً) فقط منذ إمضاء العقود الشهر الماضي.

وأضافت كاترينا: «سوف يلاحظ الصبيان الفرق عندما يخسرون 5 جنيهات إسترلينية… هذه الطريقة تجعل حياتي أسهل بكثير».

المصدر: وكالات