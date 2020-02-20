اتهام رئيس وزراء بقتل زوجته السابقة!

أعلنت الشرطة في ليسوتو أنها ستتهم قريبا رئيس وزراء البلاد، توماس ثاباني بقتل زوجته السابقة.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن باسيكا موكيتي، نائب مفوض الشرطة في ليسوتو قوله إن رئيس وزراء البلاد سيواجه قريبا اتهاما بقتل زوجته.

وقال المسؤول الأمني في مملكة ليسوتو الواقعة داخل أراضي جمهورية جنوب إفريقيا: “سيتم توجيه الاتهام بالقتل لرئيس الوزراء. الشرطة تعد التوجيهات وسيتم اتهامه على الأرجح غدا”.

وكانت سيدة البلاد الأولى، ليبوليلو ثاباني، قد قتلت في يونيو 2017 بالرصاص قرب منزلها في العاصمة ماسيرو.

واحتجزت السلطات في هذا البلد الإفريقي زوجة رئيس الوزراء الحالية الشهر الجاري بتهمة التحريض على اقتراف هذه الجريمة.

المصدر: وكالات