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طعن رجل أثناء رفعه الأذان داخل مسجد في لندن.. واعتقال المشتبه به

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
طعن رجل أثناء رفعه الأذان داخل مسجد في لندن.. واعتقال المشتبه به

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، إنها ألقت القبض على رجل، اليوم الخميس، بعد حادث طعن داخل مسجد بالقرب من متنزه ريجنت، تسبب في إصابة شخص بجروح.

وأضافت الشرطة في بيان: “عُثر على رجل مطعون ومصاب بجروح. وتم تقديم الرعاية اللازمة له من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى”.

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وتابع البيان: “ننتظر آخر المستجدات حول حالته. كما تم إلقاء القبض على رجل آخر في محيط موقع الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة القتل”.

​ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم إن الرجل المطعون –في السبعينيات من عمره- هو مؤذن المسجد، وأن عملية الطعن تمت أثناء رفعه للأذان.

المصدر: سبوتنيك

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371662

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