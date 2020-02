طعن رجل أثناء رفعه الأذان داخل مسجد في لندن.. واعتقال المشتبه به

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، إنها ألقت القبض على رجل، اليوم الخميس، بعد حادث طعن داخل مسجد بالقرب من متنزه ريجنت، تسبب في إصابة شخص بجروح.

وأضافت الشرطة في بيان: “عُثر على رجل مطعون ومصاب بجروح. وتم تقديم الرعاية اللازمة له من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى”.

وتابع البيان: “ننتظر آخر المستجدات حول حالته. كما تم إلقاء القبض على رجل آخر في محيط موقع الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة القتل”.

