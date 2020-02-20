تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

كشفت محامية أسرة محمد الموسى، القتيل المقتحم فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في لبنان، اليوم الخميس، تطورات جديدة في القضية.

وقالت المحامية رهاب بيطار، عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن لجنة الأطباء الشرعيين انتهت من إعادة معاينة جثة القتيل محمد الموسى، وأنها بصدد وضع تقريرها النهائي لتسليمه للقضاء اللبناني.

لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه الى القضاء اللبناني المختص.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar (@rehabbitar) February 20, 2020

وكتبت بيطار عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”: “صرح الأستاذان وائل شريف ورهاب بيطار أن لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها، وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه إلى القضاء اللبناني المختص”.

وأعلنت بيطار من قبل تقديمها طلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم، وذلك في فيلا نانسي عجرم مسرح الجريمة، مؤكدة أنها طعنت بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء.

وقالت “هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء”.

وأوضحت “لقد تقدمنا إلى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادى الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة”.

​يشار أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

وكان الادعاء العام اللبناني قد أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ”محاولة سرقة”، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

ووفقا لما نقلته صحيفة “سبق” عن قناة “إل بي سي”، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.

يشار إلى أن نانسي عجرم، تبدأ نشاطها الفني بعد حادثة قتيل فيلتها، باحتفالها بعيد الحب في مصر، وذلك يوم 28 فبراير/ شباط الجاري، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لجمهور نانسي عجرم على “إنستغرام”.

كما تحيي نانسي عجرم حفلا في جدة يوم 2 أبريل/ نيسان، إضافة إلى تصوير الحلقة الأخيرة من برنامج “ذا فويس كيدز”، وذلك يوم 7 مارس/ آذار المقبل.