ضغوط من حركة مقاطعة إسرائيل الدولية لإلغاء حفل سيلين ديون في تل أبيب

كل الوطن- سبتونيك: كشفت قناة عبرية النقاب عن ضغوط تمارسها حركة مقاطعة إسرائيل الدولية لإلغاء حفل المطربة العالمية، سيلين ديون، في تل أبيب.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية “قناة كان”، مساء اليوم، الخميس، بأن حركة مقاطعة إسرائيل الدولية ووقف الاستثمارات معها، المعروفة باسم “BDS”، تمارس المزيد من الضغوط على سيلين ديون بهدف إلغاء حفلها في إسرائيل.

وأكدت القناة العبرية أنه سبق أن أعلن المسؤولون عن إقامة الحفل أنه من المقرر أن يقام في شهر أغسطس/ آب المقبل.

ونوهت القناة إلى أن أعضاء الحركة الدولية حول العالم يقومون بنشر “تغريدات” ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد إقامة حفلة سيلين ديون.

سبق أن وقّعت مجموعة من الفنانات والفنانين حول العالم، رسالة مفتوحة وجهتها “حملة المقاطعة الثقافية لإسرائيل في أمريكا” إلى الفنانة الكندية، سيلين ديون، يطالبونها فيها بإلغاء حفلتين من المقرر أن تحييهما في متنزه “ياركون” في تل أبيب، في 4 و5 أغسطس/ آب المقبل، ضمن جولتها الفنية العالمية “شجاعة Courage”.

كما وقع فنانون إسرائيليون على الرسالة ذاتها التي دشنتها حركة مقاطعة وفرض العقوبات ووقف الاستثمارات مع إسرائيل “BDS”.