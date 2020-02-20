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الحكومة تؤكد أنه لن تحدث أية مشاورات مع الحوثيين قبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم

كل الوطن- فريق التحرير
2020-02-20T22:21:20+03:00
2020-02-20T22:22:12+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الحكومة تؤكد أنه لن تحدث أية مشاورات مع الحوثيين قبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم

كل الوطن- وكالات- سبتونيك: أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أنه من الصعب الحديث عن مشاورات قادمة مع الحوثيين، دون تحقيق أي تقدم ملموس وحقيقي في اتفاق ستوكهولم.

وأفادت وكالة “سبأ” اليمنية، أن الحضرمي، أكد خلال لقائه مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، اليوم الخميس، بمقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، أكد على حرص الحكومة على السلام المستدام غير المجزأ.

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ودعا  المسؤول اليمني “للضغط على  الحوثيين، لحل موضوع الخزان النفطي العائم صافر، لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية خطيرة”.

كما لفت الحضرمي إلى أن “اختطاف ميليشيات الحوثي، لقضية الخزان العائم صافر، واستمرار رفضهم السماح للفريق الأممي بصيانة الخزان، لتفادي هذه الكارثة البيئية، يُحتّم على مجلس الأمن الدولي اتخاذ الخطوات والتدابير الكفيلة بمعاقبة وردع هذه الممارسات من قبل الانقلابيين”.

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وتطرّق وزير الخارجية اليمني، في حديثه خلال الاجتماع، إلى (اتفاق الرياض)، مؤكدا أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض وفقا للمصفوفة المزمنة.

وأعرب الحضرمي عن تطلعه “لتنفيذ إجراءات كفيلة بتجاوز أية صعوبات أو عرقلة من قبل المجلس الانتقالي”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371693

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