أمير الرياض يزور ثمانينية في الأفلاج تمسكت برفع العلم 52 عاماً

كل الوطن – الرياض:

قام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ، خلال زيارته لمحافظة الأفلاج اليوم الخميس بزيارة ثمانينية في المحافظة تمسكت برفع العلم السعودي على منزلها 52 عام وثمن لها وطنيتها وأشاد بهذا العمل الذي يؤكد المواطنة الصالحة .

وأكد الأمير فيصل بن بدر، أنه احتفظ بالخبر التي نشرته جريدة ” الرياض ” قبل عامين عن تلك المواطنة لزيارتها خلال جولاته على محافظات المنطقة والالتقاء بها، مشيداً بهذا العمل من المواطنة ومقدماً شكرها لها على ما قامت به .

وكانت جريدة الرياض قبل عامين قد نشرت خبر تحت عنوان ( ثمانينية ترفع علم المملكة فوق منزلها منذ «50» عاماً ) تطرقت خلاله لتمسك الثمانينية برفع علم المملكة العربية السعودية على منزلها في الأفلاج منذ حوالي نصف قرن، وحديث ابنها الذي أكد أنه من نعومة أظفاره وهو يشاهد العلم السعودي الأخضر مرفوعاً فوق سطح منزلهم، مشيراً إلى أن والدته متمسكة برفع العلم، وفي كل يوم وطني يتم تجديده، وتلزمهم بضرورة أن يحتفي معها بهذه المناسبة أحفادها فتتوشح العائلة باللون الأخضر.