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الطائرات الروسية تجدد قصفها المكثف على مناطق عدة بريفي حلب وإدلب شمال سوريا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
الطائرات الروسية تجدد قصفها المكثف على مناطق عدة بريفي حلب وإدلب شمال سوريا

كل الوطن   – وكالات:  جددت الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم الخميس، ضرباتها الجوية  على مناطق في ريفي إدلب وحلب شمالي سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان على موقعه الإلكتروني بأن الغارات الروسية استهدفت كل من التوامة وتقاد وكفرنوران وأطراف الأتارب ومحيط دارة عزة بريف حلب الغربي، وأطراف معارة النعسان وأماكن بجبل شحشبو بريف إدلب، موضحاً أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار إلى أنه رصد استمرار القصف الصاروخي المكثف على مناطق في كل من الأتارب ودارة عزة غرب حلب، وكفرنبل وحاس ومحيط الدانا بالإضافة مدينة جسر الشغور وبلدة بداما، على صعيد متصل واصلت الطائرات الروسية ضرباتها الجوية على مناطق في محيط دارة عزة والأتارب بريف حلب الغربي، بينما وثق السوري استشهاد مواطن جراء قصف بري نفذته قوات النظام مساء أمس على الأتارب بريف حلب الغربي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371715

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